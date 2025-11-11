Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması, milli takım kadrolarında değişikliğe neden oldu. Aralarında Eren Elmalı’nın da bulunduğu 1024 futbolcunun PFDK’ya sevk edilmesi sonrası A Milli Takım aday kadrosunda revizyona gidildi.

Eren Elmalı kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım’a çağrılan Galatasaraylı Eren Elmalı, PFDK’ya sevk edilmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Tedbirli sevk kararı doğrultusunda oyuncu milli takım kampına katılamadı.

Mustafa Eskihellaç kadroya eklendi

Elmalı’nın kadrodan çıkarılmasının ardından teknik ekip hızlı bir karar alarak yerine Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı milli takım aday kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki futbolcu, böylece Eren Elmalı’nın boşluğunu doldurmak üzere ay-yıldızlı ekibe katılmış oldu.

Sürecin gelişmeleri yakından izleniyor

TFF’nin yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarının hem kulüpler hem de milli takımlar üzerindeki etkilerinin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, kadro planlamasını sürecin seyrine göre şekillendirdiği öğrenildi.