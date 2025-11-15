Son Mühür - Sadettin Saran’ın başkanlık dönemindeki ilk transfer dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe’den tüm dünyada ses getirecek bir hamle geliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun yönetime sunduğu listede ilk sırada yer alan isim ise Robert Lewandowski. Barcelona’daki geleceği belirsiz olan Polonyalı yıldız için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

En-Nesyri'nin devre arasında ayrılabilir

Geçtiğimiz sezon başında 19,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Youssef En-Nesyri’nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimali, Fenerbahçe’yi alternatif bir golcü arayışına yönlendirdi. Bu doğrultuda yönetim, tercihini dünya çapında bir transfer bombasından yana kullanarak Robert Lewandowski için görüşme sürecini başlattı.

İlk temas kuruldu

Sarı-lacivertli yönetim, Robert Lewandowski’nin menajerlik şirketiyle ilk teması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Polonyalı yıldıza olan ilgisini resmi olarak iletirken, oyuncu için hazırlanan proje ve kulübün hedeflerini yetkililere sundu. Görüşmelerin ilk aşamasının olumlu geçtiği bildirildi. Lewandowski cephesinin ise Fenerbahçe’nin yaklaşımını titizlikle değerlendirdiği kaydediliyor.

Ocak ayı öncesi masaya oturulabilir

Sezon başında Avrupa futbolunda yaşanabilecek hareketlilik ve Lewandowski’nin Barcelona’daki durumu, Fenerbahçe’ye bu transferde avantaj sağlayabilir. Sarı-lacivertliler, ocak ayı öncesinde süreci hızlandırarak dünya çapındaki bu yıldızla masaya oturmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Lewandowski transferiyle hem Süper Lig’de hem de Avrupa sahnesinde iddiasını en üst düzeye taşımayı planlıyor.