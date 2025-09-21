Galatasaray’ın sakatlıktan dönmesini beklediği Victor Osimhen’in durumu netleşti. Eintracht Frankfurt maçında kadroda olmayan Nijeryalı golcü, Konyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen konusunda risk almama kararı aldı.

Osimhen’in Sakatlığı Devam Ediyor

Galatasaray taraftarının sahalara dönmesini sabırsızlıkla beklediği Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre daha uzak kalacak. Frankfurt maçında forma giymeyen yıldız golcü, yarın oynanacak Konyaspor mücadelesinde de yer almayacak.

Okan Buruk Risk Almak İstemiyor

Teknik direktör Okan Buruk’un, sağlık ekibinden gelen rapor doğrultusunda oyuncuyu zorlamadığı öğrenildi. Hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Osimhen’in sakatlığının nüksetmemesi için kontrollü bir süreç izleniyor.

Hedef Liverpool Maçı

Osimhen’in 6 Eylül’de Nijerya ile Ruanda arasında oynanan milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası dönüş planı yapıldı. Buna göre, oyuncunun asıl hedefi 30 Eylül’de oynanacak Liverpool karşılaşması olacak. 26 Eylül’deki Alanyaspor maçında sahada olup olmayacağı ise hafta içindeki son duruma göre netleşecek.

Nijerya Basınında Tepkiler

Öte yandan Nijerya basınında, yıldız futbolcunun milli takımda forma giymemesine rağmen Şampiyonlar Ligi için hazırlandığı yönünde eleştiriler yer aldı. Bu haberlerin, oyuncunun moralini olumsuz etkilediği ifade edildi.