Son Mühür - Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak iki maçta deplasman taraftarlarının stadyuma girmesi yasaklandı. Napoli’nin Frankfurt’u ağırlayacağı karşılaşma ile Ajax’ın Marsilya deplasmanında, yerel güvenlik yetkilileri seyirci yasağı getirdi. Son yıllarda özellikle Fransa ve İtalya’da deplasman taraftarlarına yönelik bu tür yasakların arttığı, hatta bazı durumlarda taraftarların şehir merkezine girişlerinin bile engellendiği kaydediliyor. Futbol Taraftarları Avrupa Birliği (FSE) Direktörü Ronan Evain, “Bazı taraftar gruplarını ağırlamak zor olabilir ancak deplasman yasağı çözüm değil. Bu, karmaşık bir soruna basit bir yanıt” ifadelerini kullandı.

Karara sert tepki

Liverpool’un İstanbul’da Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde İngiliz taraftarlar sıkı kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Taraftarların tuvalet bulunmayan otobüslerle stadyuma taşınacağı, cep telefonu şarj cihazları, ilaçlar ve kadın hijyen ürünleri gibi kişisel eşyaların girişte toplandığı bildirildi. Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly (SOS), bu karara sert tepki göstererek, “Bu güvenlik değil, baskı. Tuvaletsiz otobüsler ve kişisel eşyaların yasaklanması hem onur kırıcı hem de tehlikeli. UEFA buna izin vermemeli” ifadelerini kullandı.

''Düşmanca bir ortam...''

BBC’nin haberine göre, Manchester United taraftarları da geçen yıl İstanbul’daki Galatasaray deplasmanında aşırı kalabalıkla karşılaşmış ve güvenlik önlemlerini “rezalet” olarak değerlendirmişti. Evain ise Türkiye’nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, “Türk yetkililer misafir taraftarlara karşı oldukça düşmanca bir ortam yaratıyor. Bu konuda herhangi bir ilerleme göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

UEFA'ya seslendiler

2022 Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan kaosun ardından hazırlanan bağımsız rapor, UEFA’yı sorumlu tutmuş ve taraftar güvenliğinin artırılması için yeni önlemler alınmasını tavsiye etmişti. Ancak taraftar birlikleri, bu önerilerin uygulanmadığını belirtiyor. SOS sözcüsü, “UEFA sorumluluktan kaçamaz. Taraftarların şehirden stadyuma güvenli şekilde ulaşması sağlanmalı. 2022 finali sonrası hazırlanan rapor sadece kâğıt üzerinde kaldı” diye konuştu.