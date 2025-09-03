Dünyanın en değerli otomobil markalarından Tesla, Türkiye’deki yapılanmasını güçlendirmek amacıyla yeni personel alımlarına başladı. Şirketin resmi kariyer sayfasında yer alan duyurulara göre, toplamda 13 farklı pozisyon için iş ilanı açıldı.

Alımların özellikle satış sonrası hizmetler ve teknik destek alanlarına yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul (Bakırköy ve Tuzla) ile İzmir’de açılan pozisyonlar arasında şunlar öne çıkıyor:

• Otomotiv Teknisyeni (Service Technician)

• Mobil Otomotiv Teknisyeni

• Servis Müdürü (Service Manager)

• Depo/Parça Süpervizörü (Warehouse/Parts Supervisor)

• Mobil Servis Koordinatörü (Mobile Service Dispatcher)

Tesla’nın Türkiye’de servis ağını genişletmeye ve satış sonrası operasyonlarını güçlendirmeye odaklandığı görülüyor. Bu alımların, şirketin ülke genelinde kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve elektrikli araç pazarındaki varlığını daha da pekiştirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Tesla’nın resmi kariyer sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.