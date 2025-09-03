Diyarbakır’da kendisini “şeyh” olarak tanıtan A.A. hakkında yaklaşık iki yıl önce başlatılan soruşturma dosyaları, kent gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yapılan incelemelerde, A.A.’nın bir dergah kurduğu, para karşılığında muska hazırladığı ve özel müşterilerini farklı bir semtte ağırladığı belirlendi.

Delil yetersizliğinden takipsizlik

İlk aşamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen delillerin yetersizliği nedeniyle A.A. hakkında takipsizlik kararı verdi. Aynı şekilde “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma da aynı kararla kapatıldı.

MASAK raporunda şok mal varlığı

Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor tabloyu değiştirdi. Raporda, hayatı boyunca herhangi bir işte çalışmadığı belirlenen A.A.’nın kendi ve yakınları adına toplamda 175 milyon liralık mal varlığı bulunduğu ortaya çıktı.

2019-2023 yılları arasında A.A.’nın banka hesaplarında dikkat çekici para giriş-çıkışları saptandı. Nakit işlemler ve transferlerde yoğun hareketlilik olduğu, ayrıca üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve araçların yanı sıra eşi ve çocuklarının da resmi bir geliri olmamasına rağmen ciddi mal varlıklarına sahip olduğu tespit edildi.

Mal varlığı müritlerin çocuklarına devredilmiş

Raporlarda ayrıca, A.A.’nın mal varlıklarının bir bölümünü akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirdiği bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki takipsizlik kararlarını kaldırarak yeni bir dava açılmasına karar verdi.

17 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianameye göre, A.A. ve oğlu C.A. hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçundan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada yer alan diğer 8 şüpheli için ise 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşma Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek

Soruşturma sürecinden davaya dönüşen dosya, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İlk duruşmada sanıkların savunmalarını yapmaları bekleniyor.