Son Mühür - Ağustos ayında Türkiye'de en çok satış yapan ikinci marka Tesla oldu. Tesla'nın satışları, aynı dönemde Togg’un satışlarının 7 katına ulaştı. Beklentilerin aksine, yerli üretim araçların pazar payı geçen ay yaklaşık 4 puan düşerek yüzde 26,9 seviyesine geriledi.

Liste şu şekilde:

1. Renault → 9.561 adet

2. Tesla → 8.730 adet

3. Fiat → 5.951 adet

4. Hyundai → 5.249 adet

5. Volkswagen → 5.102 adet

Segmenteler

Otomobil satışlarının yüzde 81,9’u A, B ve C segmentlerinden gerçekleşti. En büyük payı yüzde 56 ile C segmenti aldı ve toplamda 366 bin 708 adet satışa ulaştı. Gövde tipine göre değerlendirildiğinde, SUV modelleri yüzde 62,8’lik pay ve 410.891 adetle lider konumda yer aldı. SUV'ları yüzde 22,1 payla sedan (144.878 adet) ve yüzde 14,2 payla hatchback (92.716 adet) modeller takip etti.

Benzinli: 304 bin 618 adet (yüzde 46,5)

Hibrit: 172 bin 366 adet (yüzde 26,3)

Elektrikli: 120 bin 857 adet (yüzde 18,5)

Dizel: 52 bin 253 adet (yüzde 8)

Otogazlı: 4 bin 319 adet (yüzde 0,7)