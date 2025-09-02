Son Mühür - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ekim ayında yayımladığı “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine girmesiyle gündeme gelen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, şimdi de evcil hayvan yasağı nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti.

Bursa'da başlayan uygulama şimdi tüm şubelerde

Restoran zinciri, Temmuz ayında Bursa’daki şubelerinde başlattığı uygulamayla işletmelere evcil hayvan girişini yasakladı. Girişlere asılan duyurularda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na atıfta bulunularak, gıda satışı yapılan işletlere evcil hayvan alınamayacağı vurgulandı. Eylül ayından itibaren ise bu uygulama sadece Bursa ile sınırlı kalmayıp, Köfteci Yusuf’un tüm şubelerinde geçerli oldu.

Farklı tepkilere neden oldu

Karar sosyal medyada ikiye bölündü; hayvanseverlerin çoğu yasağa karşı çıkarken, bazı kullanıcılar ise hijyen nedeniyle uygulamayı savundu.