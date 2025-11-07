Son Mühür- Tesla CEO’su Elon Musk yıllık genel kurul toplantısında tarihin en büyük kurumsal maaş paketini hissedarlardan onay aldı.

Öneri yüzde 75'in üzerinde destekle kabul edildi ve Musk , Austin, Teksas'taki fabrikada düzenlenen yıllık toplantının sahnesine dans eden robotlar eşliğinde çıktı.

Zaten dünyanın en zengin insanı olan Musk, yeni maaş planı kapsamında önümüzdeki 10 yıl içinde 1 trilyon dolara kadar hisse kazanabilecek.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara ulaşması durumunda verilecek ödeme paketiyle Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi planlanıyor.



Genel kuruldaki oylama, Musk'ın kendi kendini süren araçlar üretme, ABD genelinde bir robotaksi ağı oluşturma ve insansı robotlar satma vizyonuna bağlı olan Tesla'nın geleceği ve değerlemesi açısından kritik önem taşıyordu.



İki kişilik robot taksiler geliyor...



ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez göreve gelme sürecinde siyasette aktif rol oynayan Elon Musk'ın söylemleri Tesla'nın satışlarına olumsuz yansımıştı.

Musk, coşkulu hissedarlara yaptığı konuşmada, "Başlamak üzere olduğumuz şey yalnızca Tesla'nın geleceğinin yeni bir bölümü değil, tamamen yeni bir kitap" dedi.

Yeni nesil Roadster elektrikli spor otomobili tanıntan Musk, Nisan ayında, direksiyonsuz 2 kişilik robot taksisi Cybercab'in üretimine başlanacağını duyurdu.

