Son Mühür- TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat’ın setinden gelen kaza haberi, dizinin hayranlarını endişelendirdi.

Dizide “Hilal” karakterine hayat veren oyuncu Rabia Soytürk’ün aksiyon sahnesi çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi.

Aksiyon sahnesinde yaralandı

Kaza, yüksek tempolu bir aksiyon sahnesinin çekimi sırasında meydana geldi. Çekimler esnasında Soytürk’ün baş parmağı ağır darbe aldı ve ciddi şekilde hasar gördü.

Set ekibinin olayın hemen ardından ilk müdahaleyi yaptığı, ardından genç oyuncunun vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Parmağı kopma noktasına geldi

Yaşanan kazanın ardından oyuncunun baş parmağının kopma noktasına kadar geldiği ve set ortamında kısa süreli panik yaşandığı ifade edildi. Acil serviste detaylı muayeneden geçirilen Soytürk’e gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı öğrenildi.

Taburcu edildi, evinde dinleniyor

Tedavisi tamamlanan Rabia Soytürk’ün hastaneden taburcu edildiği ve evinde istirahat ettiği bildirildi. Sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, oyuncunun setlere ne zaman döneceğinin henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.