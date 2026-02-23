Son Mühür- Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları kapsamında tutuklandıktan sonra yaklaşık 10 ay cezaevinde kalmış ve ardından tahliye edilmişti.

Tahliye sonrası özel hayatıyla gündemde

Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Dilan Polat, aile yaşamına dair açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Cezaevine girmeden önce üçüncü çocuk sahibi olmayı çok istediğini dile getiren fenomen isim, bu hayalini gerçekleştirmek için geçtiğimiz yıl tüp bebek tedavisine başlamaya karar verdiğini açıklamıştı.

Tüp bebek sürecinde kararsızlık yaşadı

Polat, süreç boyunca duygusal iniş çıkışlar yaşadığını ve bebeğe yeterince iyi bakıp bakamayacağı konusunda endişe duyduğunu ifade etmişti.

Bu nedenle embriyo transferini birkaç kez ertelediğini söyleyen Polat, yaklaşık 6 gün önce üçüncü çocuk hayali için gerekli adımı attığını duyurmuştu.

Beklenen haber geldi

Merakla beklenen açıklama kısa süre önce yapıldı. Dilan Polat, hamile olduğunu eşi Engin Polat ile çocukları Nilda ve Milan Efe’ye evde yaptığı sürprizle duyurdu.

Ailesine tatlı servisiyle sürpriz yaptı

Evde küçük bir sürpriz hazırlayan Polat’ın, tatlı servisi yapıyormuş gibi masaya gelerek hamilelik haberini paylaştığı öğrenildi.