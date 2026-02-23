Son Mühür - Ünlü şarkıcı Hadise’nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı Ramazan videosu, magazin ve sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Videoda Türkiye’nin Gazze, Sudan ve Afrika’daki ağır insani kriz bölgeleriyle birlikte “yardıma muhtaç” ülkeler arasında gösterilmesi, müzisyen Sinan Akçıl’ın sert tepkisine neden oldu.

Eski sevgiliden de tepki geldi

Hadise ile 2009-2010 yıllarında birliktelik yaşayan Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski partnerini Türkiye’nin imajını zedelemekle eleştirdi. Akçıl, "Gereksiz açıklamalarla Türkiye'yi yurt dışında küçük düşürme sevdası bitse ne güzel olur" sözleriyle tepkisini ifade etti.

Açıklamalarını devam ettiren Akçıl sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an yurt dışındayım ve konuştuğum İngiliz, Fransız birçok kişi, yaz tatil planını ülkemize gelmek üzerine yapıyor. Ne mutlu bize. "Bolluk dolu, Afrika için üzüldüğümüz ama o bölgelerle karıştırılmadığımız bir Ramazan dilerim herkese."