Son Mühür- Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yellerinin senaristi Yiğit Güralpin diziden ayrılma gerekçesine ilişkin yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Güralp, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise söz konusu ifadeleri yaklaşık 20 yıl önce dile getirdiğini hatırlattı.

“Daha önemli konulara odaklanmak istedim”

Güralp, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, söz konusu açıklamaların üzerinden uzun zaman geçtiğini belirterek, o dönemde de bugün olduğu gibi toplumun daha büyük sorunları bulunduğunu ifade etti. Güralp paylaşımında, “Bunlar olalı ben de bunları söyleyeli 20 yıl oluyor. İnsanlarımızın bugün daha büyük sorunları var, o zaman da vardı. Daha önemli şeyler yazmak, yapmak ve söylemek istiyordum” ifadelerini kullandı.

“Efe ve Aslı hikayesi baskıyla eklendi” iddiası

Senaristin geçmişte verdiği bir söyleşide diziden ayrılma nedenine ilişkin yaptığı açıklamalar da yeniden gündem oldu. Güralp, dizinin ana karakterleri Efe ve Aslı arasındaki ilişkinin senaryoya yapımcı ve kanal talebiyle dahil edildiğini öne sürmüştü.

Söz konusu aşk hikâyesinin kurgulanma biçimine karşı çıktığını belirten Güralp, bu durumun hikâyenin bütünlüğüne zarar verdiğini düşündüğünü dile getirmişti. Reyting beklentilerinin senaryo kararlarında belirleyici olmasına tepki gösterdiğini ifade eden senarist, bu nedenle projeden ayrıldığını açıkladı.

“Ticari beklentiler hikâyenin önüne geçti”

Güralp, dizide yer alan bölümlerin ardından izlenme oranlarının önceki seviyeye ulaşmadığını savundu. Ticari kaygıların anlatının önüne geçtiğini düşündüğünü belirten senarist, bu yaklaşım nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını söyledi.

Açıklamalar yeniden tartışma yarattı

Yıllar önce yapılan açıklamaların yeniden gündeme gelmesi, dizinin izleyicileri arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Güralp’in ifadeleri, yapım sürecindeki yaratıcı tercihlerin ve reyting odaklı kararların etkisi üzerine sosyal medyada yeniden değerlendirmeye açıldı.