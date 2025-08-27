Son Mühür- Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Hasan Hüseyin Uysal, iddiaya göre crop tişört giyen bir kadın hastayı “teşhirci, çıplak” diyerek muayene etmeyi reddetmişti. Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

"Teşhir eden çıplakları muayene etmiyorum"

Geçtiğimiz hafta yaşandığı belirtilen olayda görgü tanıkları ve video kayıtlarına göre Uysal, "Teşhir eden çıplakları muayene etmiyorum" diyerek genç kadını odasından çıkarmıştı.

Kadın hastanın "Bana teşhirci diyemezsiniz" sözleriyle tepki göstermesine rağmen doktor, "Sizi muayene etmiyorum, çıkar mısınız lütfen" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Bakanlık ve Valilik soruşturma başlattı

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.

Konya Valiliği’nin açıklamasında da, "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği’ yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Doktor aynı zamanda İHH Konya İl Başkanı

Skandal olayın ardından adı gündeme gelen Hasan Hüseyin Uysal’ın aynı zamanda İHH Konya İl Başkanı olduğu da ortaya çıkmıştı. Bu durum sosyal medyada tartışmaları daha da alevlendirdi.

"Çıplak yolcuları almayacağım"

Olayın yankıları sürerken bir taksi şoförünün yaptığı paylaşım da büyük tepki çekti. Sürücü, sosyal medya hesabından aracının fotoğrafını paylaşarak, "Bu araçta şoförlük yapıyorum. Bunu akım haline getirmek için ikinci adımı atıyorum. Çıplak yolcuları almayacağım" notunu düştü.

Linç edilince paylaşımı sildi

Kısa sürede tepki toplayan paylaşım nedeniyle sürücü sosyal medyada linç edildi. Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.