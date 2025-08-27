Son Mühür- Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde kentte düzenlenecek SoloTürk gösteri uçuşlarıyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, kent merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan uçuşların planlandığı ve oluşabilecek yüksek ses düzeyi nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması için uçuş takviminin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. SoloTürk'ün Zafer Bayramı coşkusunu artırmak amacıyla gerçekleştireceği bu özel uçuşlar, Ankaralıları heyecanlandırırken aynı zamanda bir dizi tedbiri de beraberinde getirecek.

Uçuş programı detayları

Valilik tarafından sunulan detaylı programa göre, SoloTürk ekibi başkent semalarında üç farklı günde uçuş yapacak. İlk olarak 28 Ağustos tarihinde, saat 14.00-15.00 arasında Anıtkabir ve çevresinde çevre tanıma uçuşu yapılacak. Bu uçuş, pilotların bölgeye ve gösteri rotasına alışmasını sağlayacak. Aynı gün, yine Anıtkabir ve çevresinde, saat 18.30-19.30 arasında prova uçuşu gerçekleştirilecek. Bu prova, gösteri için son hazırlık niteliği taşıyacak ve ekibin 30 Ağustos'taki gösteri için tam hazırlıklı olmasını sağlayacak.

Zafer Bayramı gösterisi ne zaman?

Asıl gösteri ise Zafer Bayramı'nın kutlanacağı 30 Ağustos günü yapılacak. SoloTürk, 18.30-19.30 saatleri arasında Anıtkabir ve çevresinde muhteşem bir gösteri uçuşu sergileyecek. Valilik, bu gösterilerin planlı olduğunu ve yüksek sesin bu uçuşların doğal bir sonucu olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu durumdan dolayı bir tedirginlik yaşamaması gerektiğini belirtti. Ankaralılar, Zafer Bayramı'nın coşkusunu bu özel gösteriyle birlikte doruk noktasına çıkaracak.