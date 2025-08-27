Son Mühür- Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Meram Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal ile genç bir kadın hasta arasında yaşanan diyalog büyük tepki topladı. İddiaya göre, göz hastalıkları polikliniğine muayene için giden genç kadın, doktor tarafından “teşhircilikle” suçlanarak muayene edilmedi.

“Teşhircileri muayene etmiyorum”

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığına göre genç kadın, muayene sırasında doktorun, “Teşhircileri muayene etmiyorum, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben hasta seçiyorum” sözleriyle karşılaştı. Bu ifadeler karşısında şaşkına dönen genç kadın büyük tepki gösterdi.

“Bana nasıl teşhirci dersiniz?”

Yaşananlar üzerine sinirlenen genç kadın, doktora şu sözlerle karşılık verdi:

“Siz kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz? Teşhirci ne demek ya? Siz bana teşhirci diyemezsiniz, çıplak diyemezsiniz. Elim ayağım titriyor.”

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan genç kadın, doktorun görüntü alınmasına sinirlenerek odadan çıkıp gittiğini belirtti.

Valilik ve Bakanlıktan açıklama

Konya Valiliği yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı:

“Bazı medya organlarında ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun ‘kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği’ yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır.”

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi de konuya ilişkin, “İddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Tahkikat titizlikle yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Genç kız kıyafetlerini paylaştı

Olayın ardından genç kadın, muayene olmak için hastaneye giderken üzerindeki kıyafetlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde, hastanın üzerinde kot pantolon ve kolsuz bir tişört olduğu görüldü.