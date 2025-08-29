Son Mühür- Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktor H.H.U. hakkında tepki çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre, muayene için gelen genç bir kız, kıyafeti nedeniyle geri çevrildi. Sosyal medyada gündeme oturan olayın ardından Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

"Teşhircileri muayene etmiyorum"

Genç kızın ifadesine göre, doktor kendisini muayene etmeyi reddetti ve "Teşhircileri muayene etmiyorum" diyerek hasta seçme hakkını savundu. Bunun üzerine genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sordu. Doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum, lütfen çıkar mısınız" diyerek odadan gönderdi.

Yaşadığı durum karşısında gözyaşlarına boğulan genç kızın o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Görüntülerin gündem olmasının ardından Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” denildi.

Mavi Marmara geçmişi gündeme geldi

Doktor H.H.U.’nun geçmişte Mavi Marmara saldırısında yaralanan İsrail askerlerini tedavi ettiği yönündeki açıklamaları yeniden gündeme geldi. 2010 yılında Gazze’ye insani yardım götüren filoya düzenlenen saldırıda gemide bulunan yaralı askerleri tedavi ettiğini ifade eden H.H.U., “Birden fazla İsrail askeri yaralanarak getirildi. Biz Müslümanız, yaralı kim olursa olsun gereken tedaviyi yaparız” sözleriyle açıklama yapmıştı.

Tepkiler büyüyor

Hastayı kıyafeti nedeniyle muayene etmeyen doktorun söz konusu açıklamaları ve tutumları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kamuoyunda yoğun tepki çeken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.