Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, cinayet şüphelisi E.H.’nin Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

"E.H. isimli şahıs operasyonla yakalandı"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelinin uzun süredir sürdürülen istihbari çalışmalar ve teknik takip sonucu yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı."

Emniyet ve jandarmaya teşekkür

Yerlikaya açıklamasında, operasyona katkı sunan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

27 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, Çekmeköy’de bir kafede yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, şüphelinin kimliğini belirlemiş ve izini sürmeye başlamıştı.

Soruşturma devam ediyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan E.H.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.