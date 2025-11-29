Elazığ’da terzilik yapan ve 2006 yılında bilardo ile tanışan Lokman Korucu (36), 2012’den bu yana profesyonel bilardo sporuyla ilgileniyor. Korucu, bu süre zarfında bilardoda Türkiye ikinciliği ve birçok il birinciliği elde ederek şehrin gurur kaynaklarından biri oldu.

Dükkanındaki kupalar ve madalyalar, müşterileri hem şaşırtıyor hem de başarılarını gözler önüne seriyor. Gündüz dikiş makinelerinin başında çalışan Korucu, akşamları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kazandırdığı modern bilardo salonunda antrenman yapıyor.

"Kendi mağazamızda tanıtımını da yapıyoruz"

Bilardoda kendisini geliştirip, takımlarda Türkiye ikinciliği elde etme başarısı gösterdiklerin ifade eden Lokman Korucu, "Elazığ’da dört il birinciliğimiz, üç il ikinciliğimiz var. Sayısız üçüncülük ve dördüncülüklerimiz de bulunuyor. Hem işimi severek yapıyorum hem bilardoyu severek oynuyorum. İkisini beraber götürüyoruz ve burada müşterilerimizi de memnun ediyoruz. Bilardoyu oynarken aynı zamanda kendi mağazamızda tanıtımını da yapıyoruz.

İnsanlar bunu ilginç buluyor. Müşteriler önce terzilikten şaşırıyor, düzeni ve tertibi görünce, ‘ Burası nasıl bir terzi dükkanı’ diyorlar. Akabinde kazandığımız kupaları, madalyaları ve plaketleri görünce ayrı bir şaşkınlık yaşıyorlar. İnsanların aklına o an bilardo geliyor ve kelimeleri ağızlarında yaydıkça bilardoyu da tanıtmış oluyoruz. Bu da branşımıza teşvik anlamında güzel bir yol oluşturuyor." diye konuştu

"Çok güzel bir antrenman salonumuz var"

Akşamları dükkanı kapattıktan sonra her gün antrenman yaptığını ifade eden Korucu, "Yaklaşık 2 saat bilardo çalışmalarına zaman ayırıyoruz. Çok güzel bir antrenman salonumuz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Elazığ’da kazandırdığı bu tesiste hem çocuklar hem gençler hem de bizim gibi profesyonel oyuncular bir arada antrenman yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Lokman’ın bilardo arkadaşı Zafer Dağdelen ise "Buraya devamlı gelirim. Lokman iyi bir arkadaştır, muhabbeti hoştur ve aynı zamanda bilardoda çok başarılı bir temsilcilik yürütmüştür. Kupalar var, bilardo kupaları. Meraklı gözler bunları inceleyince bakıyor; bu durum olayı daha ilginç hâle getiriyor" dedi.