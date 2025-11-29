Brezilya Serie A’da zor günler yaşayan Sao Paulo, ligin 36. haftasında deplasmanda Fluminense’ye 6-0 mağlup olarak taraftarlarını adeta şoka uğrattı. Son dört karşılaşmada üçüncü yenilgisini alan ekipte moraller tamamen bozuldu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızından sert tepki

Maçın ardından hem Brezilya’da hem dünya basınında en çok konuşulan isim, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Luiz Gustavo oldu. Tecrübeli orta saha, alınan ağır yenilginin ardından kulüp yönetimini hedef alan açıklamalarıyla gündemi sarstı.

Gustavo: “Yeter artık! Bitti!”

Sao Paulo’nun çöküşünün sorumluluğunun yalnızca oyuncularda olmadığını vurgulayan Gustavo, sert sözlerle yönetime mesaj gönderdi:

“Artık yüzünü göstermesi gerekenler yüzünü göstersin. Sorumlulukları herkes üstlensin. Bu kulübün bir an önce gerçek bir yönetime sahip olmayı hak ediyor. Yeter artık! Bitti.”

Sözleri kısa sürede milyonlarca etkileşim alırken, taraftarların büyük bölümünün Gustavo’ya destek verdiği görüldü.

Kritik süreçte yönetim baskı altında

Alınan farklı mağlubiyet sonrası Sao Paulo yönetimi büyük eleştirilerin hedefi olurken, Gustavo’nun çıkışı krizin daha da derinleşmesine yol açtı. Yönetimin önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

