Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden aylık alan milyonlarca emekli için bankaların sunduğu promosyon yarışı Eylül 2026 itibarıyla yeni zirvelere ulaştı. Kurumlar, 36 ay boyunca maaşını taşıma sözü veren müşterilere taban nakit ödemelerinin yanı sıra kredi kartı, avans hesap ve fatura talimatı gibi ürünlerle desteklenen toplamda 32 bin lirayı bulan paketler hazırladı.

2026 EYLÜL DÖNEMİNDE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Eylül ayındaki rekabette en yüksek toplam paket tutarlarını ING ve Türkiye Finans sunmaktadır. Koşulsuz nakit desteğinde 15 bin lirayı bulan ING, yan ürünlerin devreye girmesiyle toplam ödemeyi 32 bin TL seviyesine ulaştırmaktadır. Türkiye Finans da 20 bin TL ve üstünde aylık alan müşterilerine bonuslarla birlikte 32 bin TL'ye varan menfaat sağlamakta; ayrıca getirilen her emekli yakını için 5 bin TL'ye kadar ek imkan tanımaktadır. DenizBank ise ek taahhütlerin karşılanması durumunda tavan rakamı 30 bin TL olarak uygulamaktadır.

KAMU BANKALARI NE KADAR ÖDÜYOR: ZİRAAT VE HALKBANK PROMOSYON TUTARLARI

Devlet bankaları, ek harcama koşuluna bağlı kalmaksızın doğrudan maaş baremine göre net nakit aktarımı yapmaktadır. Kamu cephesindeki güncel ödeme cetveli şu şekildedir:

Ziraat Bankası: 9.999 TL'ye kadar olan maaşlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasına 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL nakit ödeme yapmaktadır. Yargı paranın peşine düştü! Milyarlarca dolarlık zarara yol açan şirket yöneticileri için düğmeye basıldı İçeriği Görüntüle

Halkbank: 10.000-14.999 TL arasındaki gelirler için 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası için 10.000 TL, 20.000 TL ve üstü aylıklar için 12.000 TL promosyon vermektedir.

ÖZEL BANKALARIN MAAŞ DİLİMLERİNE GÖRE NAKİT VE EK ÖDÜL KAMPANYALARI

Özel sektör temsilcileri, taban nakit paranın yanı sıra kart puanı ve ek primlerle toplam getiriyi artırmaktadır:

DenizBank: Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara toplam 20.000 TL, 10.000-14.999 TL arasına 24.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 27.000 TL, 20.000 TL ve üstüne ise 30.000 TL'ye kadar paket sunmaktadır.

İş Bankası: Doğrudan 15.000 TL'ye varan nakit sağlarken; fatura talimatına 1.000 TL ve kredi kartı harcamalarına 9.000 TL MaxiPuan ekleyerek toplam kazancı 25.000 TL düzeyine çıkarmaktadır.

Garanti BBVA: 1-30 Eylül 2026 boyunca geçerli tarifesinde taban nakit ödemeyi maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında tutmakta; bonus kart, avans hesap ve sigorta şartlarıyla 10.000 TL ekleyerek 25.000 TL'ye ulaşmaktadır.

Akbank: 3 yıllık anlaşma şartıyla maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasına 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 15.000 TL doğrudan nakit transferi gerçekleştirmektedir.

Albaraka Türk: İki fatura talimatı şartıyla taban baremleri 9.700 TL ile 21.400 TL arasında belirlemiş olup, müşteri kazandırma primiyle birlikte toplam faydayı 30.000 TL'ye taşımaktadır.

PROMOSYON TUTARINI ARTIRMAK İÇİN TALEP EDİLEN EK KOŞULLAR NELERDİR?

Bankaların ilan ettiği en yüksek tavan rakamlara ulaşabilmek için yalnızca maaş hesabını taşımak yetmemektedir. Finans kuruluşları tavan barem ödemelerinde; vadesiz hesaba bağlı en az iki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesini, kredili mevduat hesabı (ek hesap) sözleşmesi imzalanmasını, aktif kredi kartı kullanımıyla aylık belirli bir ciroya ulaşılmasını ya da yeni emekli tanıdıkların bankaya davet edilmesini zorunlu tutmaktadır.