Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, iktidarın okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek projesini değerlendirerek, iktidarın söz konusu projeyi hayata geçiremeyeceğini savundu.

Umut Akdoğan: Kantin fiyatları çok fahiş

Okulların açılmasıyla birlikte kantin fiyatlarının fahiş olduğunu aktaran YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "İktidarın “okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek” projemizi hayata geçiremeyeceği açık. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in sözü.

Onu biz yapacağız. Kantin fiyatlar çok fahiş. Kantinci de mağdur. Acil çözüm şu: Kantin fiyatları %50 ucuzlasın. (Ayran ve süt dışındaki paketli ürünler hariç) Kalan %50’yi vergi beyanlarına göre devler desteklesin. MEB ve Maliye Bakanlığı hızla çalışmalı. Konuyu 1 Ekim’den sonra TBMM gündemine getireceğim. 2027 bütçesinde bu kalem yer almalı" dedi.

"Açlıktan gözünün feri gitmiş çocuklarımızı gördükçe içimiz parçalanıyor"

Son olarak, söz konusu projenin hayata geçmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan YENİ Partili Akdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek projemiz hayata geçene kadar bu sübvansiyon kanayan yaraya bir derman olsun.

Okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek projemizin senelik bütçesi 235 milyar ₺ idi. Bu önerim 55 milyar ₺’lik bir destekleme paketi ile hayata geçebilir. Bu proje için bir kampanya başlatılabilir. Çocuklarımız için her şey değer. Açlıktan gözünün feri gitmiş çocuklarımızı gördükçe içimiz parçalanıyor. Bu sese kulak verin"