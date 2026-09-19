Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, iktidarın garibana şahin, güçlüye güvercin olduğunu belirterek, son günlerde gerçekleşen operasyonları değerlendirdi.

Selçuk Özdağ: Ticaret Bakanlığı küçük esnafın peşinde

İktidarın büyük şirketlere teşvik ve vergi avantajları dağıttığını savunarak, Hazine Maliye Başkanlığı'nı eleştiren Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "İktidarın denetimi garibana şahin, güçlüye güvercin. SPK, fonların ve portföylerin olağan dışı büyümesini seyrediyor. Ticaret Bakanlığı küçük esnafın peşinde, büyük şirketlerin kapısında sessiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı işçiden, memurdan, emekliden vergiyi kuruşu kuruşuna topluyor; büyük şirketlere teşvik ve vergi avantajları dağıtıyor" diye konuştu.

"Tuz koktu"

Son olarak, bu düzenin adının artık asalet olmadığını aktaran ve tuz koktu diyen Özdağ, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Rekabet Kurumu küçük işletmeleri sıkıştırıyor, piyasayı domine eden devleri izliyor. BDDK vatandaşa kredi verirken kılı kırk yarıyor; büyük sermayenin risklerine gelince susuyor. SGK, küçük işletmenin priminin peşine düşüyor; büyük borçlular için yapılandırma kapıları açılıyor. Bu düzenin adı artık adalet değil. Tuz koktu"