Son Mühür- Son dönemlerin en zorlu haftalarından birini geride bırakan Borsa İstanbul, Mart ayından bu yana en sert düşüşüne tanık oldu.

Fonların likidite sorunu yaşayarak girdiği haftada BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 12.817,01 ve en yüksek 14.355,46 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,18 altında 13.284,42 puandan tamamladı.

Hazine ve MAliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi bu hafta içinde üç gün arayla iki kez toplanmak zorunda kaldı.

131 fon için tasfiye kararı...



Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 (A1 Capital) Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'ün TEFAS’taki tüm fonları alım-satıma kapatıldı. Tasfiye listesi ilk duyuruda 130 fon, 2026/61 bülteniyle 131 fon olarak güncellendi.

Ekonomi yönetiminin attığı adımların ardından kayıplarının bir bölümünü telafi eden BIST 100 endekisinin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 17.96 olarak kayıtlar geçti.

Bu haftanın kaybettirenleri arasında altın da vardı.



Fed'in faiz arttırımı kararına rağmen yükselme sinyalleri veren ons altın haftayı 4 bin 378 dolardan kapattı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06 azalışla 6 bin 826 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,09 düşüşle 44 bin 450 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,14 azalışla 11 bin 174 liraya geriledi.



İzmir'de tablo nasıl?



İzmir Kuyumcular Odası^nın verilerine göre İzmir'de gram altın 6 bin 770 liradan, çeyrek altın 11 bin 900 liradan, yarım altın 23 bin 800 liradan ve tam altın 47 bin 600 liradan satışa sunuluyor.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artışla 48,7810 liraya çıkarken, avro yüzde 0,91 azalışla 55,9580 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,57, emeklilik fonları yüzde 1,74 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.