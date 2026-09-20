Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında;

Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Süreç nasıl devam edecek...



Sermaye piyasası hukuku uzmanı avukat Cem Dursun, söz konusu şirketlerin yöneticileriyle ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusunda yol haritasını açıkladı.

''Bir hukukçu olarak sürecin adli boyutunu kayda geçirmek isterim'' vurgusuyla paylaştığı mesajında Dursun şunları söyledi...

MASAK devreye giriyor...



1- Clawback" (Parayı Geri Alma) Süreci Başladı: Dünden beri altını çizdiğimiz nokta buydu: Fon kaynaklarını fiktif hisse değerlemeleri ve ters repolarla dışarı kaçıranlar "parayı çektim, kriptoya/yurt dışına aktardım, bitti" diyemeyecek. MASAK incelemesi bu haksız çıkışların tespitidir.

2- CMK Md. 128 (El Koyma) ve İİK Md. 277-280 (Tasarrufun İptali): MASAK raporu savcılığa ulaştığı an; kaçırılan fon kaynakları ve şüphelilerin tüm şahsi mal varlıkları, kripto cüzdanları ve banka hesapları üzerine mahkemece İHTİYATİ TEDBİR / EL KOYMA kararları uygulanacaktır.

