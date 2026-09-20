İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, mali hareketlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre; Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği belirlendi.

Aynı incelemede, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hesabından da İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transferi gerçekleştirildiğinin tespit edildiği açıklandı.

