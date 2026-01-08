Son Mühür- Son bir yıldaki getirisi yüzde 2 bini aşmasıyla dikkati çeken Tera Grubu hisseleri son dönemdeki hızlı düşüşleriyle gündemde.

2022'de 10 TL'den halka arz edilen Tera Yatırım Menkul Değerleri hisseleri geçtiğimiz yıl 340 TL'yi aşmasıyla dikkati çekmişti.

Yeni yılda Borsa İstanbul'un kendi rekorlarını kırarak yükselişe geçtiği dönemde Tera Grubu hisseleri ise yüzde 10'a varan düşüşleriyle negatif ayrışıyor.

Tera hissesi kötü gidişini bu sabah da sürdürerek yüzde 8'lik düşüşle 140.60 TL'ye kadar gerilemiş durumda.

Tera Grubu hisselerine yönelik iddiaların sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Tera Yatırım Bankası ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen grubun sistemli bir şekilde hedef alındığını öne sürdü.



Rahatsızlığın sebebi ne?



''Bilindiğiniz üzere Tera grubunun ezber bozan başarısı çok büyük bir kitlede olağanüstü rahatsızlık yarattı.'' diyen Emre Tezmen,

''Tera’nın milli ve yatırımcı dostu duruşu, bankacılık ve sermaye piyasalarına katkıları, devletine gözünü kırpmadan ödediği vergiler ve bir çok diğer neden bu rahatsızlığın sebebidir.

Bu ülke ve millet düşmanı şer cephesi ve bunların destekçileri uzunca bir süredir Tera’ya türlü türlü engeller çıkartarak milli sermaye oluşturma yürüyüşünü durdurmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar.'' ifadelerine yer verdi.



Şer cephesi vurgusu...



''Bu şer cephesi zaten bir süredir devam ettirmekte oldukları kirli oyunlarına dün yeni bir sayfa daha eklediler.'' diyen Emre Tezmen,

''Tera grubu hakkında sosyal medya üzerinden tek bir merkezden yönetilen, botları kullanan, sistemli ve eş zamanlı yoğun bir algı operasyonu başlatıldı.

Aynı anda da grubumuz hisse senetlerinde yoğun bir manipülasyon yapıldı ve hisse fiyatları yapay olarak düşürüldü. Hatta şirketimizin fon fiyatlarıyla ilgili kasıtlı yanlış bilgilendirmeler bile yapılıyor.

Algı operasyonunu yapan şer cephesi ev hanımı olan eşimi bile kullanacak kadar alçaklaştı. Bu ülke düşmanı, ahlak yoksunu grubun Tera’nın başarısından ne kadar paniklediğinin göstergesidir.'' mesajı verdi.



Suç duyurusu yapıyoruz...



''Tera grubu, şahsım ve eşime karşı işlenen bu suçlar elbette ki karşılıksız kalmayacaktır. Avukatlarımız bu sabah adliyede suç duyurularını yapıyorlar. Ayrıca kendilerini saklayarak sosyal medyada operasyon yapanları da siber ekipler tek tek tespit edip, alet olanlara da adli süreçler başlatılıyor. Hukuk üzerinden bu şer cephesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın.'' vurgusunda bulunan Tezmen,

''Sonuç olarak Tera grubu dimdik ayakta, ilk günkü kararlılığıyla yatırımcılarımıza, milletimize ve devletimize fayda üretmeye devam etmektedir.



Ben şirketimin başındayım...



Ben şirketlerimin başındayım, Türkiyemiz'in finans ve ekonomi dünyasını zehirleyen şer cephesinin kirli ayak oyunlarından etkilenmediğim gibi, çalışma azmim daha da artıyor. İş dünyasıyla hiç bir alakası olmayan eşim de ailemizle ilgilenmeye devam ediyor.



Eninde sonunda hisseler yükselecek...



Yatırımcılarımız da müsterih olsun, kısa vadede grup şirketlerimizin hisse fiyatlarını manipüle edip yapay fiyat seviyelerine indirebilirler ama biz değer ürettikçe eninde sonunda hisse fiyatları da olması gereken yükselişi gösterecektir.

Her şerde bir hayır vardır...



Her şerde bir hayır vardır da demek lazım. Belki de üzerimizde oynanan bu kirli oyun sayesinde bu şer odakları iyice deşifre olacak, ülkemizi, milletimizi yıllardır sömürmüş kirli yapılar yüce Türk adaletinden hak ettikleri cezaları alacak, yerine ülkesine sözde değil özde fayda sağlayan milli bir finans ve sermaye piyasası oluşmasına katkı verecektir.'' açıklamasında bulundu.