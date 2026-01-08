Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 12.028,84 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Endeks gün içinde 1.124 puanı test etmesinin ardından bankacılık sektöründeki yüzde 2'yi aşan değer kaybıyla bir miktar geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.05'lik yükselişle 12.034 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



Küresel piyasalarda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi ve Çin'le Japonya arasındaki Tayvan geriliminin yarattığı endişeli bir hava var.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Geri çekilmeye devam eden gümüş 75.75 dolardan, ons altın 4.420 dolardan, gram altın 6.117 TL'den,

Brent petrol 60.24 dolardan,

Bitoin 90.670 dolardan alıcı buluyor.