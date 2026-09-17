Sermaye piyasalarının güvenliğini tesis etmek ve daha şeffaf bir yatırım iklimi oluşturmak amacıyla harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcı haklarını güvence altına almayı hedefleyen sert yaptırım kararlarına imza attı. Borsa İstanbul pazarında gözlemlenen olağan dışı gelişmeler neticesinde kurum, kredili işlemler ve fon piyasalarını kapsayan radikal önlem paketini devreye soktuğunu kamuoyuna duyurdu.

TEFAS ÜZERİNDE YATIRIM FONLARININ İŞLEME KAPATILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Platform üzerinde herhangi bir yatırım aracının işleme kapatılması durumu; söz konusu varlık için dijital ağ üzerinden yeni bir alış ya da satış emrinin girilemeyeceğini ifade etmektedir. SPK'nın yayımladığı kısıtlama kararı çerçevesinde, yaptırım uygulanan şirketlerin ihraç ettiği tüm katılma payları sistemde dondurulmuştur. Bu aşamadan itibaren portföy sahipleri, ilgili hesaplar üzerinden ticari bir hamle gerçekleştirme yetkisine sahip değildir.

YAPTIRIM UYGULANAN 7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ HANGİLERİ?

Düzenleyici ve denetleyici kurumun resmi karar metninde yer alan bilgilere göre; kurucusu oldukları tüm fonların TEFAS'taki işlemleri askıya alınan şirketler şu şekilde sıralanmıştır:

Bulls Portföy Yönetimi AŞ

Pardus Portföy Yönetimi AŞ

A1 Portföy Yönetimi AŞ

Atlas Portföy Yönetimi AŞ

Hedef Portföy Yönetimi AŞ

Pusula Portföy Yönetimi AŞ

Tera Portföy Yönetimi AŞ

YATIRIM FONU TASFİYESİ NEDİR VE YATIRIMCILAR ŞU AN NE YAPMALI?

Tasfiye mekanizması, bir finansal fonun ticari faaliyetlerine tamamen son verilmesi ve bünyesinde bulundurduğu tüm maddi varlıkların nakit paraya dönüştürülerek hak sahiplerine pay edilmesi sürecinin bütünüdür. Alınan son kararlar kapsamında SPK, sadece işlemleri durdurmakla kalmamış, bazı belirli fonların doğrudan tasfiye edilmesine de hükmetmiştir.

Varlıkları kısıtlanan fonlarda hesabı bulunan yatırımcıların bireysel olarak uygulayabileceği anlık bir çözüm yöntemi bulunmamaktadır. Bakiyelerin nakde çevrilme usulleri ve mağduriyetlerin giderilmesinde izlenecek yol haritası, bizzat Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilerek duyurulacaktır. Bu sebeple katılımcıların, geri ödeme işlemleri için kurumun belirleyeceği resmi yöntem açıklamalarını beklemesi gerekmektedir.