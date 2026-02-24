Son Mühür- Hadise’nin UNICEF için çektiği Ramazan temalı videoda Türkiye’nin Gazze ve Sudan gibi “acil yardım bekleyen” kriz bölgeleriyle birlikte anılması bazı çevrelerin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral başta olmak üzere iktidara yakın isimler videoya sert eleştiriler yöneltmişti.

Tepkilerin ardından Hadise, videodaki ifadelerin UNICEF tarafından kendisine iletilen metne dayandığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

“İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi.

Videonun özeti şuydu: ‘Ramazan'da iyiliği birlikte büyütelim.’ Amacım sadece çocukların hayatında bir fark yaratabilmekti.” Sanatçı daha sonra söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

UNICEF görevinden ayrıldığını duyurdu

Tartışmaların büyümesi üzerine Hadise, Instagram hesabından yeni bir açıklama yayımlayarak 2022 yılından bu yana sürdürdüğü UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunuculuğu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sanatçı, mesajında kamuoyundan gelen tepkileri dikkatle takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum.

Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum. Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor.

Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim.

Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sevgilerimle, Hadise”