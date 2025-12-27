Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Menemen Meclis Üyesi Mehmet Ergüneş, geçtiğimiz günlerde Berlin Duvarı’nda çekilen ve kent kamuoyunda epeyce tepkiyle karşılanan ve AK Parti İzmir tarafından uyarılan fotoğraf karesi ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, kendisini incinmiş hisseden herkesten özür diledi.

Mehmet Ergüneş: Tamamen kişisel bir anın hatırasıdır

Yayınladığı açıklamasında söz konusu paylaşımda herhangi bir siyasi mesaj verme düşüncesinin olmadığını savunan AK Partili Mehmet Ergüneş, “Son günlerde sosyal medya hesabımda paylaştığım bir fotoğraf üzerinden yapılan değerlendirmeleri ve haberleri dikkatle takip ediyorum. Söz konusu paylaşım;

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından ressam Dimitri Rübel tarafından resmedilen ve Soğuk Savaş döneminin simge görüntülerinden biri olarak tüm dünyada bilinen ‘Sosyalist Kardeşlik Öpücüğü’ adlı duvar resminin önünde, eşimle birlikte yaptığımız bir seyahat sırasında çekilmiş, tamamen kişisel bir anın hatırasıdır. Bu paylaşımı yaparken herhangi bir siyasi mesaj verme, provokasyon oluşturma ya da yanlış bir anlam üretme düşüncem kesinlikle olmamıştır.” dedi.

“Kendisini incinmiş hisseden herkesten samimiyetle özür diliyorum”

Son olarak, kendisini incindiğini hisseden herkesten özür dileyen AK Partili Ergüneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kültürel ve tarihsel bir mekânda çekilmiş masum bir fotoğraf olarak değerlendirdim. Bununla birlikte; ülkemizin çok daha ciddi ve öncelikli meselelerle meşgul olduğu, toplum olarak hassasiyetlerimizin yüksek olduğu bir dönemde, tamamen özel hayatıma dair bir konunun bu ölçüde gündem olmasını ve haber konusu yapılmasını doğru bulmadığımı da ifade etmek isterim.

Bu, bu kadar büyütülecek ya da üzerinde yoğun yorumlar yapılacak toplumsal bir mesele değildir. Ancak yürüttüğüm AK Parti Menemen Belediye Meclis Üyeliği görevinin taşıdığı temsil sorumluluğu gereği, bu paylaşımın zamanlama ve algı açısından bazı dostlarımızı, yol arkadaşlarımızı incitmiş olabileceğini görüyor ve bu hassasiyeti anlıyorum. Eğer bu paylaşım partimizi ya da gönül verdiğimiz camiayı zor durumda bırakmış ya da kırgınlığa yol açmışsa, bundan dolayı üzüntümü ifade ediyor; kendisini incinmiş hisseden herkesten samimiyetle özür diliyorum.”