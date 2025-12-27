Son Mühür - Kamuoyunda Kooperatif davası olarak bilinen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Davada ilk aşamada tutuklu yargılanan, ikinci duruşmada ev hapsi kararı verilen ve son olarak tahliye edilen CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Duruşmaya günler kala ikinci gözaltı

Aslanoğlu hakkında alınan gözaltı kararının, davanın 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’da görülecek dördüncü duruşmasına kısa bir süre kala uygulanması dikkat çekti. Gözaltının hangi gerekçeyle yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

İZBETON’da yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davada, mahkeme heyeti daha önce Aslanoğlu’nun konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Aynı dosyada, eski İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç ile eski İZBETON Genel Müdür Vekili Hüseyin Şimşek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; aralarında Tunç Soyer’in de bulunduğu bazı sanıkların tutukluluk hâli devam etmişti.

Cezaevi çıkışı ve siyasi mesajlar

Tahliye kararının ardından Aslanoğlu, sabaha karşı Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan çıkmış, cezaevi önünde yaptığı açıklamada tutuklu bulunan isimleri hatırlatarak sevinçlerinin buruk olduğunu ifade etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da dosyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede davayı “siyasi” olarak nitelendirmişti.

İl kongresi süreci

Aslanoğlu’nun, İzmir’de yapılacak CHP İl Kongresi’nde yeniden il başkanlığına aday olacağı kamuoyuna yansımıştı. Yeniden gözaltı kararı, kongre süreci öncesinde alınması nedeniyle siyasi kulislerde de dikkat çekti. İZBETON dosyasında soruşturma ve yargı sürecinin önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor.