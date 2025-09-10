Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde;
-
Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı.
-
İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 artış kaydetti.
-
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.
Aylık bazda gerileme yaşandı
Sanayi üretimi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı.
Alt sektörlerde ise şu değişimler görüldü:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı endeksi yüzde 1,5 düştü.
-
İmalat sanayi endeksi yüzde 2,3 azaldı.
-
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksi yüzde 4,5 arttı.