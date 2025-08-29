Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi olurken, işsizlik oranı yüzde 8 seviyesine geriledi.

İşsizlik Oranları ve Cinsiyete Göre Dağılım

Temmuz ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15 olarak kaydedildi; erkeklerde 11,3, kadınlarda 21,7 oldu.

İstihdam ve İşgücüne Katılım

İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bine ulaştı. İstihdam oranı yüzde 49,1 olarak gerçekleşirken, erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32,4 seviyesinde kaldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak hesaplandı; erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 36,4 oldu. Toplam işgücü 35 milyon 410 bin kişi olarak belirlendi.

Haftalık Çalışma Süresi ve Atıl İşgücü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat olarak gerçekleşti. Atıl işgücü oranı yüzde 29,6’ya geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,9 olarak kaydedildi.