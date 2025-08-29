Hatay’ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Alevler gece boyunca karadan müdahale ile sürdürüldü

Dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip yönlendirildi. Havanın kararmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar müdahaleye ara verirken, alevlerle mücadele gece boyunca karadan devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla hava desteği yeniden başladı

Sabahın erken saatlerinde yangın bölgesine yeniden hava araçları sevk edildi. Karadan ve havadan süren yoğun çalışmaların ardından yangın, sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce soruşturma başlatıldı.