Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen D.T., 6 kız öğrencisini evine götürüp temizlik yaptırırken bu skandal üzerine bakanlık soruşturma açmıştı. Öğretmen Dürdane T’nin olaydan sonra Milli Eğitim Bakanı Tekin’e okuldaki iddialar üzerine dosya sunduğu belirtiliyor. Bakanlık iddialar üzerine soruşturma başlatırken, öğretmenin de açığa alındığı belirtildi.

Kız öğrenciler, okul yönetimi ve velilerin izni olmadan götürüldü, öğretmen açığa alındı

Skandal olay İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi’nde geçtiğimiz yıl kasım ayında yaşandı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dürdane T., dersine girdiği 6 kız öğrencisini iddiaya göre evde temizlik yaptırmak amacıyla evine götürdü. Dürdane T. ve öğrencilerin ev ortamında çekilen fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı jet hızıyla soruşturma başlattı. Öğrencilerin okul yönetimi ve veli izni olmadan eve götürüldüğü öne sürülürken, öğretmenin soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

Öğrencilerden biri skolyoz hastasıydı !

Skandal olayla ilgili çarpıcı iddialar da gündeme geldi. Eve temizliğe götürülen kız çocuklarından birini ‘skolyoz’ hastası olduğu, öğrencinin velisinin de öğretmen Dürdane T.’den şikayetçi olduğu ifade edildi. Okula yakın kaynaklar Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Skolyoz hastası çocuğa okulda çok özenli davranıyoruz. Bu öğrencimiz nasıl olur da okul dışına izinsiz çıkarılır ve evde temizlik yaptırılır aklımız almıyor” dedi.

Çarpıcı iddia, “Dürdane T, okul yönetiminden izinsiz Bakan Tekin ile görüştü, izin kağıdı yerine Bakan Tekin’e çekildiği fotoğrafı gönderdi!

Bu olaylar yaşanırken Dürdane T’nin ‘Koordinatör Öğretmen’ olarak görevli olduğu günde, yönetimden izin almadan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’le görüşmek için Ankara’ya gittiği öğrenildi. Okul yönetiminin kendisinden bakanlıktan izin yazısı almasını istediği Dürdane T.’nin izin yazısı yerine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile makamda çekildikleri fotoğrafı okul idaresine gönderdiği öne sürüldü.

Eğitim-İş Başkanı Yılmaz Dalgalı, “Okul Müdürü soruşturmanın selameti ve şeffaflığı için açığa alınmalı”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bornova Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Akpınar hakkında da bir inceleme başlattığı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin bu inceleme kapsamında 5 Ocak 2026 tarihinden beri okulda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Okul Müdürü Akpınar’ın daha önce eşinin üzerine kurulan şirket ile okul arasında bir ticari işlem yapıldığı iddiasıyla soruşturma geçirdiği, bu kapsamda da üç aylığına Karşıyaka’daki bir okulda görevlendirildiği öğrenildi. Eğitim -İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Okulda iki aydır yürütülen soruşturmanın selameti ve şeffaflığı açısından müdür beyin açığa alınarak veya başka bir yere görevlendirilmesinin yapılmasını talep ediyoruz. Soruşturmanın bu şekilde devam etmesinin isterdik. Soruşturma iki aydır devam ediyor. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Suçlu kimse belirlenip suçunu çekmeli” dedi.