Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar sırasında ekiplerin dikkatini çeken Ö.A. isimli şahıs durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Şahsın elinde taşıdığı torba ise polis ekipleri tarafından incelendi.

100 kutu içinde binlerce hap bulundu

Torba içerisinde yapılan detaylı aramada, 100 kutu içinde toplam 5 bin 138 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli Ö.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucu ticareti suçundan işlem başlatıldı

Gözaltına alınan Ö.A. hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan yasal işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.