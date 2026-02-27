Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Meslek Fabrikası’na ilişkin açılan dava kapsamında mahkemenin tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurduğunu duyurdu.

Tedbiren durdurma kararı!

Başkan Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin kararına işaret ederek;



"Sevgili İzmirliler, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışılan Meslek Fabrikamız için açtığımız davada mahkeme, tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurmuştur.

İzmir’in hakkı için verdiğimiz hukuki mücadelemiz ilk aşamada olumlu sonuçlandı. Bu güzel haberi İzmir’le paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ne olmuştu?

İzmir’de belediyeye bağlı Meslek Fabrikası binasıyla ilgili mülkiyet tartışması yargıya taşınmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, binanın kendi mülkiyetinde olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. Kurum, mülkiyetin vakfa ait olduğunu gerekçe göstererek binanın boşaltılmasını istemişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Meslek Fabrikası’nın uzun süredir kamusal hizmet verdiğini ve İzmir halkına ücretsiz mesleki eğitim sunduğunu belirterek tahliye talebine itiraz etmişti. Belediye konuyu mahkemeye taşıdı ve tahliye işleminin durdurulması için dava açmıştı.