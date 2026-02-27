İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir sanayi tesisine de sıçradı. İtfaiye ekipleri iki fabrikada etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Alevler kısa sürede yayıldı

Yangın, saat 14.45 sıralarında Torbalı’ya bağlı Subaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, tesiste bulunan yanıcı materyallerin tutuşmasıyla alevler hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın farklı noktalardan görüldü

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, kısa sürede yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Torbalı’nın farklı noktalarından da gözlemlendi.

Güvenlik güçleri çevrede önlem alarak bölgeyi kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin her iki tesisteki yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.