Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel çapta devam eden kolera salgınının giderek ciddileştiğini duyurdu. DSÖ'nün yayımladığı rapora göre, an itibarıyla 31 ülkede kolera vakaları görülmekte ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 738'e ulaştı. Örgüt, salgınların mevcut durumu ve birbirleriyle bağlantısı göz önüne alındığında, hastalığın ülke içinde ve ülkeler arasında daha da yayılma riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Yoksulluk ve çatışmalar salgını tetikliyor

Raporda, kolera vakalarındaki bu dramatik artışın en temel nedenleri arasında çatışmalar, yoksulluk ve temel altyapı hizmetlerindeki yetersizlikler gösteriliyor. Özellikle hijyen koşullarının kötü olduğu kırsal alanlar ile sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde hastalığın yayılma hızının arttığına dikkat çekildi.

DSÖ, bu küresel sağlık krizinin üstesinden gelmek için uluslararası iş birliğinin ve etkilenen bölgelerde temiz su ve sanitasyon hizmetlerinin acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Koleranın yayılma potansiyeli, küresel bir sağlık tehdidi olarak öncelikli endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.