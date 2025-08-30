Son Mühür- Dünyada yüz binlerce kişiyi etkileyen ve tıp literatüründe takotsubo kardiyomiyopatisi olarak bilinen “kırık kalp sendromu” için umut verici bir tedavi yöntemi bulundu. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin kongresinde açıklanan sonuçlar, hastalara yeni bir umut oldu.

Kalp fonksiyonlarında belirgin iyileşme

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin Madrid’de düzenlenen yıllık kongresinde duyurulan klinik araştırmada, “özel uyarlanmış bilişsel davranışçı terapi (BDT)” ve kalp toparlanma egzersiz programı denendi.

Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, hastaların kalp fonksiyonlarında belirgin iyileşme olduğunu ortaya koydu.

Stres kaynaklı ölümcül risk

Takotsubo sendromu, kalp kasının aniden zayıflayıp şekil değiştirmesiyle ortaya çıkıyor. Genellikle sevilen birinin kaybı gibi ağır stres olaylarının ardından görülüyor.

Kalp kriziyle benzer belirtiler gösteren sendrom, toplumun geneline göre iki kat daha yüksek erken ölüm riski taşıyor.

Ayrıca kalp yetmezliği, aşırı yorgunluk ve yaşam süresinde kısalma gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bugüne kadar bilinen kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyordu.

Çalışmaya kaç hasta katıldı?

Klinik denemeye 76 hasta katıldı. Katılımcıların yüzde 91’i kadınlardan oluşurken, ortalama yaş 66 olarak belirlendi. Hastalar üç gruba ayrıldı:

BDT grubu: Haftada 12 birebir seans ve gerektiğinde günlük destek sağlandı.

Egzersiz grubu: Koşu bandı, bisiklet, yüzme ve aerobik içeren 12 haftalık program uygulandı.

Standart tedavi grubu: Mevcut tedavi yöntemleriyle takip edildi.

Kalbin enerji üretim kapasitesi ise ileri görüntüleme yöntemi olan manyetik rezonans spektroskopisiyle izlendi.

Sonuçlar umut verdi

Sonuçlara göre hem terapi hem de egzersiz uygulanan hastalarda kalbin enerji kullanımında gözle görülür bir artış yaşandı.

BDT grubunda: 6 dakikalık yürüme mesafesi 402 metreden 458 metreye çıktı.

Egzersiz grubunda: Mesafe 457 metreden 528 metreye yükseldi.

Bu gelişmeler, hastaların hem fiziksel hem de psikolojik yönden güçlendiğini ortaya koydu.

“Çok dikkat çekici bir bulguydu”

İngiliz Kalp Vakfı Klinik Direktörü Dr. Sonya Babu-Narayan, sonuçların önemini şu sözlerle vurguladı:

“Takotsubo sendromu genellikle kişinin en kırılgan anında ortaya çıkan yıkıcı bir durum.

Egzersizin kalbe iyi gelmesi şaşırtıcı değil, ancak bilişsel davranışçı terapiyle kalp fonksiyonunun da düzelmesi çok dikkat çekici.”

Daha geniş araştırmalar bekleniyor

Uzmanlar, elde edilen sonuçların oldukça umut verici olduğunu ancak yöntemin uzun vadeli etkilerinin daha geniş kapsamlı araştırmalarla netleşeceğini belirtiyor.