Temel Conta işçilerinin sürdürdüğü grev, emek örgütlerinden gelen dayanışma mesajlarıyla büyümeye devam ediyor. Dev Emekli-Sen Kemalpaşa Şubesi, yaptığı yazılı açıklamayla grevdeki işçilere güçlü bir destek verdi. Şube Başkanı Hidayet Işık imzasıyla yayımlanan açıklamada, Temel Conta işçilerinin mücadelesinin tüm işçi sınıfının ortak mücadelesi olduğu vurgulandı.

"TEMEL CONTA İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR"

Açıklamada, işçilerin yaşanabilir bir ücret, insanca çalışma koşulları ve sendikal haklar için verdiği mücadelenin haklılığına dikkat çekilerek, “Temel Conta işçileri yalnız değildir” denildi. Dev Emekli-Sen üyeleri, yıllarca çalışmış ve bugün emeklilikte geçim sıkıntısı yaşayan insanlar olarak işçilerin taleplerini en iyi anlayan kesim olduklarını ifade etti.

Şube Başkanı Hidayet Işık, grevin sadece bir fabrikanın değil, tüm işçi sınıfının geleceği için önemli olduğunun altını çizerek, “Temel Conta işçileri kazanacak, dayanışma büyüyecek” mesajını verdi.

Açıklama, “Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın grev, yaşasın direniş” sözleriyle son buldu.