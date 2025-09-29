Son Mühür - Son yıllarda kredi kartı ödemelerinde dolandırıcılık vakaları hızla arttı. Çoğunluk riski internet alışverişinde görse de uzmanlar asıl tehlikenin başka yerlerde saklı olduğunu vurguluyor. Güçlü kimlik doğrulama sistemleri çevrimiçi ödemeleri büyük ölçüde güvence altına alsa da dolandırıcılar özellikle temassız ödemeler ve küçük tutarlı harcamalara yöneliyor.

Dolandırıcıların 1 numaralı hedefi

Dolandırıcılar, PIN gerektirmeyen hızlı işlemleri tercih ediyor; market kasalarında, toplu taşıma noktalarında veya küçük alışverişlerde gerçekleştirilen temassız ödemeler en riskli alanlar arasında çünkü bu işlemler genellikle saniyeler içinde tamamlanıyor ve kart sahibinin fark etmesi zaman alabiliyor.

Kayıp ya da çalıntı kartlar

Son zamanlarda kayıp veya çalıntı kartlarla yapılan dolandırıcılık vakalarında azalma yaşansa da risk tamamen ortadan kalkmış değil. Kartınız fiziken ele geçirildiğinde, temassız ödeme limiti içinde şifresiz alışveriş yapılabiliyor ve bu durum kısa sürede çok sayıda harcamaya neden olabiliyor. Kopyalanabiliyor Bankalar gelişmiş güvenlik önlemleri sunsa da dolandırıcılar açıklardan faydalanmayı sürdürüyor; özellikle temassız ödeme noktalarında kullanılan basit cihazlarla kart bilgileri kopyalanabiliyor ve NFC’ye yönelik bu yöntemler fark edilmesi güç kayıplara yol açabiliyor. Nasıl önlem alınır? Temassız ödeme limitinizi düzenli olarak gözden geçirin.

Banka mobil uygulamanızda anında bildirimleri aktif hale getirin.

Kart bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.

Şüpheli bir işlem gördüğünüzde derhal bankanızla iletişime geçin.