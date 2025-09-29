Son Mühür - Memur emeklilerinin maaşları hâlâ Emekli Sandığı Kanunu’na göre hesaplanıyor. 2008 sonrasında göreve başlayan memurlar için ise 5510 sayılı SGK Kanunu uygulanıyor. Ancak, bu gruptan emekliliğe hak kazananların sayısı çok az olduğundan, günümüzde maaş hesaplamaları ağırlıklı olarak Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri için geçerli olmaya devam ediyor.

Enflasyon oranının altında kaldı

SGK uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine %15,57 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının altında kaldı. Son üç dönemde de (2024 Temmuz %5,42, 2025 Ocak %4,21, 2025 Temmuz %1,10) benzer bir durum gözlendi. Karakaş, bunun toplu sözleşmeden kaynaklandığını vurgulayarak, memur emeklilerinin maaşlarının hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.

Emekli 2026 ocak zammı

2025 yılı için enflasyon hedefi Orta Vadeli Program’da %28,5 olarak revize edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yıl sonu TÜFE artışının %29,86 civarında gerçekleşmesini öngörüyor. Buna göre ortaya çıkan ilk rakamlar şöyle: SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklileri, %10-11 arasında bir zam alması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri, %11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak toplamda %16-18 civarında bir maaş artışı yaşayabilir.

Ayrıca, memur emeklilerine 1000 TL tutarında seyyanen taban aylık zammı da yapılacak. Memur emeklilerinin en çok merak ettiği konulardan biri, memurlara yapılan seyyanen zammın kendilerine de yansıyıp yansımayacağıdır. Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre bu konunun şu anda gündemde olmadığını belirterek, “Maalesef şu an için memur emeklilerine seyyanen zam yapılması söz konusu değil” dedi.