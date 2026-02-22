İstanbul’un en yoğun ulaşım akslarından biri olan TEM Otoyolu’nda akşam saatlerinde meydana gelen çok araçlı trafik kazası, büyük bir paniğe ve uzun araç kuyruklarına neden oldu. Başakşehir sınırları içerisinde gerçekleşen ve bir ağır vasıta ile dört binek aracın birbirine girdiği zincirleme kazada toplamda 5 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Olay, akşam saat 19.00 sularında TEM Otoyolu Ziya Gökalp Mahallesi mevkisinde, Edirne istikametinde vuku buldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araçların karıştığı kazada; Seyit A. yönetimindeki 34 AIM 461 plakalı TIR, Mustafa A. idaresindeki 34 FSJ 613 plakalı otomobil, Abdülkadir G. kontrolündeki 34 PID 198 plakalı hafif ticari araç, Javid A. idaresindeki 34 MM 2512 plakalı otomobil ve Ersan Ö. yönetimindeki 34 EIK 547 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, yol adeta savaş alanına döndü.

Yaralılar acil servis ünitelerine sevk edildi

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen sürücüler Mustafa A., Abdülkadir G. ve Ersan Ö. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Alaattin A. ve Yüksel Z., çevre hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının takip edildiği bildirilirken, kaza mahallinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

TIR sürücüsü gözaltına alındı, trafik normale döndü

Kazaya karışan dev aracın sürücüsü Seyit A., yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak ve gerekli adli prosedürleri tamamlamak üzere emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne yönünde oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu, kazalı araçların çekiciler vasıtasıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından kademeli olarak normale döndü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.