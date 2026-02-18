Kayseri’de A.N. isimli vatandaşı telefonla dolandırdığı iddiasıyla yargılanan M.K., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Başka bir suçtan Konya’da tutuklu bulunan sanık, duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katıldı.

“Hesabı açtım ama para hareketlerinden haberim yok”

Savunmasında hesabı bir arkadaşının yönlendirmesiyle açtığını belirten M.K., hesap üzerinden yapılan işlemlerden haberdar olmadığını öne sürdü. M.K., ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“H.Ü. isimli arkadaşım banka hesabını kiraya verebileceğimi söyledi. Bunun üzerine hesap açtım ancak bu hesaptan hiçbir para çekmedim.

İfadeye çağrıldığımda yaklaşık 90 mağdur olduğunu öğrendim. Hesaplar bana ait olsa da para girişleri hakkında bilgim yok. Suçsuzum ama suçsuzluğumu anlatamıyorum.”

Sanık ayrıca, hesabı açtıran arkadaşının farklı gerekçelerle sık sık telefonunu kullandığını ve işlemlerden haberi olmadığını iddia etti.

Mağdurların zararını karşılayamadığını söyledi

M.K., maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle dolandırıcılık mağdurlarının zararını karşılamak istemesine rağmen bunu gerçekleştiremediğini de savunmasına ekledi.

Mahkemeden hapis ve para cezası kararı

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, A.N.’nin zarar gördüğü olay kapsamında sanık M.K.’yi 4 yıl hapis cezasına ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırdı.