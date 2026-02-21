Uşak-Ulubey karayolu üzerinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, bölgede büyük paniğe yol açtı. Fabrika işçilerini taşıyan servis aracının kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu, araç içerisinde bulunan 17 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ulaşımın bir süreliğine kontrollü olarak sağlandığı güzergahta, kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolunca karşı şeride geçti

Edinilen bilgilere göre kaza, Elmacık köyü mevkii yakınlarında gerçekleşti. 35 yaşındaki R.A. yönetimindeki 64 ACN 605 plakalı servis midibüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte hızla savrulan araç, karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi. Kazanın şiddetiyle midibüs içerisinde bulunan yolcular büyük sarsıntı yaşadı.

Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölge adeta sağlık ve güvenlik ekiplerinin akınına uğradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık personeli, şarampole devrilen araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kazada yaralanan sürücü R.A. ile birlikte araçta yolcu konumunda bulunan 16 işçi, çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Fabrika yolunda meydana gelen kazaya ilişkin inceleme sürüyor

Kazanın detayları incelendiğinde, işçi servisinin Uşak şehir merkezinden aldığı personeli Eşme ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya mesai başlangıcına yetiştirmek üzere yola çıktığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa sürücü hatasından mı kaynaklandığı yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

