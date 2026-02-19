Pakistan’ın liman kenti Karaçi, Soldier Bazaar bölgesinden gelen acı haberle sarsıldı. Üç katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen şiddetli tüp patlaması, yerleşim birimini adeta savaş alanına çevirdi. Patlamanın yarattığı devasa basınç, binanın yapısal bütünlüğünü bozarak kısmi bir çökmeye yol açtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, bilançonun ağırlığı gün ilerledikçe netleşti.

Can kaybı artıyor: 16 kişi yaşamını yitirdi

Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından paylaşılan verilere göre, faciada aralarında 4 çocuk ve 6 kadının da bulunduğu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın şiddetiyle yaralanan 14 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Binanın birinci katında merkezlenen patlamanın, taşıyıcı kolonlara zarar vererek üst katların bir bölümünün aşağı çökmesine neden olduğu saptandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları kimlik tespiti için morga kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Enkaz altında zamana karşı yarış

Olay yerinde güvenlik kordonu oluşturan polis ekipleri, göçük altında hala bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Arama kurtarma timleri, hassas bir çalışma yürüterek beton yığınları arasında yaşam belirtisi arıyor. Polis kaynaklarından yapılan açıklamada, tüm kayıp ihbarlarının titizlikle incelendiği ve enkaz tamamen kaldırılana kadar operasyonun durmayacağı ifade edildi. Bölgedeki binaların güvenliği de uzman ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Kapsamlı soruşturma başlatıldı

Yaşanan dehşetin ardından Pakistan yargı makamları ve emniyet birimleri olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma düğmesine bastı. Patlamaya neden olan gaz tüpünün standartlara uygunluğu ve binanın yapı güvenliği gibi kritik detaylar mercek altına alındı. İlk bulgular facianın birinci kat seviyesinden başladığını doğrulası üzerine, ihmal olup olmadığına dair teknik incelemeler derinleştirildi. Şehrin en kalabalık bölgelerinden biri olan Soldier Bazaar’daki bu olay, güvenlik önlemleri konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.