Antalya’nın Konyaaltı ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Toros Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde yaşanan trajik olayda, 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Genç adamın cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede dehşetin boyutlarını gözler önüne sererken, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu katil zanlısı kısa sürede adalete teslim edildi.

Çilingir yardımıyla girilen evde acı tablo

Olay, 846. Sokak üzerinde yer alan dört katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İlhan Çobanoğlu’ndan gün boyu haber alamayan ve tüm aramalarına rağmen kapıyı açtıramayan arkadaşları, durumun ciddiyetinden endişe duyarak vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan emniyet ve sağlık ekipleri, kapının kapalı olması üzerine içeriye çilingir yardımıyla girmek zorunda kaldı. Daireye girildiğinde Çobanoğlu’nun yüzü dahil vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde, kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü. Sağlık personeli tarafından yapılan kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği netlik kazanırken, evde geniş kapsamlı delil çalışması başlatıldı.

Cinayet büro ekiplerinden jet operasyon: Zanlı 2 saatte yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın failini belirlemek ve yakalamak için adeta zamanla yarıştı. Çevredeki güvenlik kameralarını ve dijital verileri saniyeler içinde analiz eden ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını tespit ederek sıcak takibe başladı. Operasyonun merkezi olan Konyaaltı’ndan Aksu ilçesine kadar uzanan takip sonucunda, 21 yaşındaki şüpheli Y.E.Ç., cinayetten yaklaşık 2 saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Antalya polisinin bu hızlı müdahalesi, olası yeni bir kaçış girişiminin de önüne geçmiş oldu.

Dijital tanışma kanlı bitti: Tartışmanın nedeni belirsiz

Soruşturmanın detayları derinleştikçe, kurban ile katil zanlısı arasındaki ilişkinin boyutu da gün yüzüne çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki maktul İlhan Çobanoğlu ile cinayet şüphelisi Y.E.Ç.’nin bir süre önce internet üzerinden tanıştıkları saptandı. Olay günü evde bir araya gelen ikili arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı şiddetli bir tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.Ç.’nin yanındaki bıçakla Çobanoğlu’na saldırdığı ileri sürüldü. İnternet ortamında başlayan bu arkadaşlığın kanlı bir sonla noktalanması mahalle sakinlerini dehşete düşürürken, emniyetin olayla ilgili başlattığı tahkikat tüm yönleriyle sürdürülüyor.