Samsun’un İlkadım ilçesi, gece geç saatlerde korkunç bir trafik kazasına ev sahipliği yaptı. Şehirlerarası ulaşımın en yoğun noktalarından biri olan Samsun-Ankara karayolu üzerinde seyreden bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak savruldu. Orta refüje çıkan dev araç, çarpmanın şiddetiyle yan yatarak durabildi. Kazanın ardından bölgede tam bir can pazarı yaşanırken, otobüste bulunan yolcular büyük korku ve panik yaşadı.

Toybelen mevkisinde kontrolden çıkan otobüs yan yattı

Kaza, saat 23.00 sularında İlkadım ilçesine bağlı Toybelen mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan hareket ederek Gürcistan istikametine doğru yol alan MT-009-RO plakalı yabancı plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple rotasından çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini sağlayamadığı dev araç, karayolunu ayıran orta refüje tırmandıktan sonra yan yatarak yolu kapattı. Otobüs içerisinde yolculuk yapan 11 kişiden 6’sı, aracın devrilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İtfaiye ekipleri sıkışan yolcular için zamanla yarıştı

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yan yatan otobüsün içerisinde mahsur kalan ve dışarı çıkamayan yaralı yolcuları kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen sağlık personeline teslim edildi. Yaralı yolcular, ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından acil servislerle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uluslararası güzergahta trafik denetimi ve soruşturma

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara karayolunun bir bölümünde trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak yeni bir kazanın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Ankara'dan Gürcistan'a uzanan bu uzun yolculuğun Samsun'da kesintiye uğramasına neden olan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Devrilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, adli makamlar kazanın meydana geliş sebebine dair soruşturma yürütecek.